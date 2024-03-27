Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 15 yaralı
Efe Tur'a ait yolcu otobüsü Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 15 yaralı, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza alanındaki müdahaleleri havadan da görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden Efe Tur'a ait 41 FM 831 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti. Kazada otobüs muavini Ertuğrul P. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yolcular Hatice D., Belhude T., Engin Y., Özlem T., Mehmet C., Yusuf A., Abdullah S.M., Selma B., Esengül B., Esra A., Filiz Y., Haydar A., Ali K. ve Nuriye Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alay komutanı bölgede incelemerde bulundu
Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi alırken, yolun açılması için ekiplere talimat verdi. Bölgeye çağrılan vinç otobüsü bulunduğu yerden çıkarttı. Karayolları ekiplerinin parçalanan bariyerleri kaldırmasının ardından trafik 1 saat içinde normal seyrine döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Ceyhan Yaprak - Ben 10 yıldır Efe turu ve kale Turizm firmalarını kullanıyorum Hiçbir kaza olmadı bir kaza oldu diye otobüs firmasını Günah Keçisi olarak görmemek lazım ekonomik şartlardan dolayı çoğu otobüs firması lastiğini bile zamanında değiştiremiyor yaralılara acil şifalar diliyorum
Nizamiye - Geçmiş olsun Allah beterinden korusun ucuz atlatılmış
Dimitri Boyacioglu - COGU OTOBUS FIRMASI EKONOMIK KRIZDEN DOLAYI ARAC BAKIMLARINI TAM YAPMIYOR LASTIKLERI ZAMANINDA DEGISMIYOR KOTU KALITESIZ YAKIT KULLANIYOR YENI OTOBUSLER PAHALI OLDUGU ICIN ESKI OTOBUSLERLE YOL ALIYOR
Türk Oğlumeçhul - Yani yollarda görüyoruz taksitlerle yarış yapıyorlar sol şeridi bir kapatıyorlar yetiş yetişebilirsen artık herhalde tecrübeli şoförle çalıştırmıyorlar sanırım ama çok yazık vatandaşa .
Metin - Adam gibi kullanmazlarsa, olacağı budur. Efe Turun acilen kapatılması lazım
Nergis - BEN YILLARDIR EFE TURLA GIDIP GELIYORUM YALOVAYA EFE TUR GERCEKTEN COK IYI FAKAT SÖFÖRLER IYI OLMAMAYA BASLADI.SANIRIM ORUCLU OLABILIRLER.COK GECMIS OLSUN BU SÖFORLER YUZUNDEN EFE TURU COK FAZLA TERCIH EDEMIYORUM YALOVA SEYAHAT DAHA COK GUVEN VERIYOR
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.