Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 15 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden Efe Tur'a ait 41 FM 831 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti. Kazada otobüs muavini Ertuğrul P. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yolcular Hatice D., Belhude T., Engin Y., Özlem T., Mehmet C., Yusuf A., Abdullah S.M., Selma B., Esengül B., Esra A., Filiz Y., Haydar A., Ali K. ve Nuriye Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alay komutanı bölgede incelemerde bulundu

Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi alırken, yolun açılması için ekiplere talimat verdi. Bölgeye çağrılan vinç otobüsü bulunduğu yerden çıkarttı. Karayolları ekiplerinin parçalanan bariyerleri kaldırmasının ardından trafik 1 saat içinde normal seyrine döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA