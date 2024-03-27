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Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı

Efe Tur'a ait yolcu otobüsü Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 17 yaralı, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza alanındaki müdahaleleri havadan da görüntülendi.

Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden Efe Tur'a ait 41 FM 831 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 1'i ağır 17 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı
Efe Tur otobüsü Kaynaşlı'da kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı

Kaynak: İHA

# sevk, Ankara, çalışma, polis, araç

27 Mar 2024 - 14:15 İHA Düzce- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Türk Oğlumeçhul - Yani yollarda görüyoruz taksitlerle yarış yapıyorlar sol şeridi bir kapatıyorlar yetiş yetişebilirsen artık herhalde tecrübeli şoförle çalıştırmıyorlar sanırım ama çok yazık vatandaşa .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 15:42
01

Metin - Adam gibi kullanmazlarsa, olacağı budur. Efe Turun acilen kapatılması lazım

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 27 Mart 14:28

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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