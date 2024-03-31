Ali Yıldırım Sezer ailesiyle oyunu kullandı
Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullandı.
Mahalli İdareler Seçimleri için sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi tüm hızıyla sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Gölcük Belediye Başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer, bu seçimlerde de yeniden belediye başkan adayı gösterildi. Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer de sabah saatlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Başkan Sezer, eşi Türkan Sezer, oğlu Emir Sezer ve kızı İpek Sezer ile birlikte Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.
Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek 1320 nolu sandıkta oyunu kullanan Sezer, “Ailece oyumuzu kullandık. Yerel seçimin ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Kaynak: bülten
TESİS ŞEFİ ARANIYOR
Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...
KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09
ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR
Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...
PERSONEL ARANIYOR
Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....
GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR
Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...
SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57
ŞOFÖRLER ARANIYOR
*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...
ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR
Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82
BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR
KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48
OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR
Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.