Ali Yıldırım Sezer ailesiyle oyunu kullandı

Mahalli İdareler Seçimleri için sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi tüm hızıyla sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Gölcük Belediye Başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer, bu seçimlerde de yeniden belediye başkan adayı gösterildi. Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer de sabah saatlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Başkan Sezer, eşi Türkan Sezer, oğlu Emir Sezer ve kızı İpek Sezer ile birlikte Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek 1320 nolu sandıkta oyunu kullanan Sezer, “Ailece oyumuzu kullandık. Yerel seçimin ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: bülten