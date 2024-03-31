Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı

OY SAYIMINA GEÇİLDİ



31 Mart Mahalli İdareler seçimi için beklenen vatandaşlar oylarını kullandı. Kocaeli ve Tüm Türkiye’de vatandaşlar kendilerini yönetecek Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları için sandığa gitti. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle tamamlandı.



ÖNCE BÜYÜKŞEHİR SAYILACAK



Oy kullanma işleminin tamamlanması sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, İlçe Meclis Üyeleri ve muhtarlar için kullanılan oylar sayılacak.

12 İLÇEDE 4 BİN 739 SANDIK

Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Türkiye'de yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı. Kocaeli'de de sabah 08.00 saat itibariyle başlayan seçime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kentin 12 ilçesindeki 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı.

Saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri oy sayma işlemlerine başladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ