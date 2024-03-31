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Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı

31 Mart Mahalli İdareler seçimi için Kocaeli’de oy kullanma işlemi 08’de başladı. 17.00’de sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı pusulaları sayılacak.

Yavuz Solmaz
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Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı
Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı
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OY SAYIMINA GEÇİLDİ


31 Mart Mahalli İdareler seçimi için beklenen vatandaşlar oylarını kullandı. Kocaeli ve Tüm Türkiye’de vatandaşlar kendilerini yönetecek Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları için sandığa gitti. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle tamamlandı.

Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı


ÖNCE BÜYÜKŞEHİR SAYILACAK


Oy kullanma işleminin tamamlanması sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, İlçe Meclis Üyeleri ve muhtarlar için kullanılan oylar sayılacak.

Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı

12 İLÇEDE 4 BİN 739 SANDIK

Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Türkiye'de yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı. Kocaeli'de de sabah 08.00 saat itibariyle başlayan seçime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kentin 12 ilçesindeki 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı.
Saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri oy sayma işlemlerine başladı.

Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

# seçim, Kocaeli, ilçe, sandık, HER, Büyükşehir, Türkiye

31 Mar 2024 - 16:59 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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