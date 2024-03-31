Oy kullanma işlemi tamamlandı: Sayım başladı
31 Mart Mahalli İdareler seçimi için Kocaeli’de oy kullanma işlemi 08’de başladı. 17.00’de sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı pusulaları sayılacak.
OY SAYIMINA GEÇİLDİ
31 Mart Mahalli İdareler seçimi için beklenen vatandaşlar oylarını kullandı. Kocaeli ve Tüm Türkiye’de vatandaşlar kendilerini yönetecek Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları için sandığa gitti. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle tamamlandı.
ÖNCE BÜYÜKŞEHİR SAYILACAK
Oy kullanma işleminin tamamlanması sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, İlçe Meclis Üyeleri ve muhtarlar için kullanılan oylar sayılacak.
12 İLÇEDE 4 BİN 739 SANDIK
Kocaeli'de Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Türkiye'de yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı. Kocaeli'de de sabah 08.00 saat itibariyle başlayan seçime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kentin 12 ilçesindeki 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı.
Saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri oy sayma işlemlerine başladı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
31 Mar 2024 - 16:59 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma
Mahreç Yavuz Solmaz
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.