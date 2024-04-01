2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Alexis Cipras - Kocaeli altyapısında Semih gibi en az 4-5 oyuncu var ama korkak teknik direktörler oynatamıyorlar görünen o ki Mustafa Gürsel kalacak takımda şampiyon olamayacak bari gençleri sahaya sürsün Bir dahaki sezon için hazırlık olur