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15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra sürüklenerek yön levhasına çarpan 15 yaşındaki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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Kaza, 31 Mart Pazar günü saat 03.18’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.E.K. hakimiyetindeki 54 AJG 967 plakalı hafif ticari araç, Metin Sokak'a döndüğü esnada aynı istikamette giden sağ tarafındaki Ebubekir Özdemir (15) idaresindeki 41 APH 663 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola düşen ve motosikletiyle birlikte sürüklenen Ebubekir Özdemir yol levhasına çarpıp savruldu. Feci kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak, Ulaşık Caddesi’ndeki 17 Ağustos Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özdemir toprağa verildi.

Feci kaza kamerada

Kaza anı anbean güven kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeden sokağa dönen hafifi ticari aracın motosikletle çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle yola düşen ve motosikletle sürüklenen Özdemir'in yön levhasına çarpıp savrulduğu anlar da yer alıyor.

15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Kaynak: İHA

# sevk, polis, araç

01 Nis 2024 - 21:27 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Kocaelili - Motorsiklet kullanma yaş sınırı 16 bunun en erken 25'e çıkarılması lazım 16 yaşındaki ya da 18 yaşındaki bir gencin akıllı Motorlu Taşıt kullanması %10 ihtimal hepimiz o dönemlerden geçtik hız merakı dikkatsizlik bu yaşlarda üst seviyede Allah rahmet eylesin Allah ailesine sabırlar versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 07:05
04

Bi̇lgi̇ni̇ze - SİNYAL YOK SAGDAN SOLA KONTROLSUZ GİRİYOR SONRASI KACIYOR SANKI.ALLAH RAHMET EYLESIN AİLESİNE SABIR VERSIN İNŞALLAH.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 04:55
03

İzmitli - Plaka 54 ne beklersin 54lerin alayı dikkatsiz ve sağa sola bakmaz davar gibi atlar yola

Yanıtla . 16Beğen . 2Beğenme 02 Nisan 00:06
02

. - O araç sürücüsünün ehliyeti var mı?

Varsa nasıl aldı?

Lütfen araştırıp haber yapınız lütfen

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 23:42
05

Serkan Bilgin - @. 02 nolu yoruma cevabı: Araç sürücüsü de 17 yaşında imiş .. gece 3 de motorla gezmek çok şaşırdım....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 06:12
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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