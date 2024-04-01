Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada ağabey ve kardeş bacağından silahla vuruldu. Saldırganlar araçla kaçarken, yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İbrahim Ağa Caddesi'nde Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) girişinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen araçla A.D. idaresindeki 41 P 3990 plakalı Mercedes marka işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. O esnada yoldan geçerken kazayı fark eden V.D., aracını durdurup ağabeyi A.D.’nin yanına gitti. V.D. ve ağabeyi A.D. ile kazaya karışan araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkartan bir şahıs, V.D. ve A.D.’ye ateş açtı. Kurşunlar bacaklarına isabet eden iki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ile yanındakiler ise kaza yaptıkları araca binip kaçtı. Diğer sürücüler V.D. ile A.D.’nin yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddede ve işçi servisinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ferahnaz - KAZADIR BU OLUR ALLAH CANIMIZI KORUSUN DERIZ LAKIN SILAH ÇEKMEK NEDIR SIDDDETIN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ LAKİN BELİNDE SERBESTÇE SİLAH TAŞIYAN 3 KİŞİLERİ TAKİBİNİ YAPILMALI BU İŞÇİ SERVİSİ TÜN ÇALIŞANLARIN ÇIKIŞ SAATİNDE YAŞADIĞI TRAFİĞİ BİLEMEZSİNİZ 3 DAK GOSBDAN CIKACAKKEN 55 DAK KAZA YERİNE GELEBİLDİK
. - Mübarek Ramazan ayına hürmet yok
Ru Muz Mu ? - eskiden yüzde 99 u müslüman olduğu söylenen ama gerçekte olmadığının göstergesi. o yüzden ramazan nedir bilmeyen, inanmayan ve de inananlara saygısı olmayan insanların topluluğu olma yolunda hızla ilerliyoruz. herkesin kendi köyünde olduğu zamanları özlüyoruz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.