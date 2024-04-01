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Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada ağabey ve kardeş bacağından silahla vuruldu. Saldırganlar araçla kaçarken, yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
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Kaza, İbrahim Ağa Caddesi'nde Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) girişinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen araçla A.D. idaresindeki 41 P 3990 plakalı Mercedes marka işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. O esnada yoldan geçerken kazayı fark eden V.D., aracını durdurup ağabeyi A.D.’nin yanına gitti. V.D. ve ağabeyi A.D. ile kazaya karışan araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkartan bir şahıs, V.D. ve A.D.’ye ateş açtı. Kurşunlar bacaklarına isabet eden iki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ile yanındakiler ise kaza yaptıkları araca binip kaçtı. Diğer sürücüler V.D. ile A.D.’nin yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddede ve işçi servisinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Kaynak: İHA

# sevk, polis, çalışma, Gebze

01 Nis 2024 - 21:29 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Ferahnaz - KAZADIR BU OLUR ALLAH CANIMIZI KORUSUN DERIZ LAKIN SILAH ÇEKMEK NEDIR SIDDDETIN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ LAKİN BELİNDE SERBESTÇE SİLAH TAŞIYAN 3 KİŞİLERİ TAKİBİNİ YAPILMALI BU İŞÇİ SERVİSİ TÜN ÇALIŞANLARIN ÇIKIŞ SAATİNDE YAŞADIĞI TRAFİĞİ BİLEMEZSİNİZ 3 DAK GOSBDAN CIKACAKKEN 55 DAK KAZA YERİNE GELEBİLDİK

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 09:25
02

Ru Muz Mu ? - @. 01 nolu yoruma cevabı: eskiden yüzde 99 u müslüman olduğu söylenen ama gerçekte olmadığının göstergesi. o yüzden ramazan nedir bilmeyen, inanmayan ve de inananlara saygısı olmayan insanların topluluğu olma yolunda hızla ilerliyoruz. herkesin kendi köyünde olduğu zamanları özlüyoruz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 08:41
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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