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Sakarya'da korkunç olay! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Gencin, yaya geçidinden geçmek istediği esnada otomobilin çarpması ile metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da korkunç olay! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu
Sakarya'da korkunç olay! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu
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Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde Ormanpark önünde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan kadın sürücü S.K. kontrolündeki 54 SA 697 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Sena E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan genç kadın, kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların yardım için bölgeye koştuğu kazanın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen genç kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da korkunç olay! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu

KORKUNÇ KAZA KAMERADA: KOŞMAYA BAŞLADI AMA KAÇAMADI

Öte yandan, kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, genç kadının yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen otomobili fark ettiği son anda koşmaya başlaması ancak otomobilin kadına çarpması yer aldı. Çarpmanın şiddeti ile yayanın metrelerce yükselerek yere savrulduğu ve otomobil sürücüsünün ise araçtan inerek şoka girdiği, çevredeki vatandaşların da kaza yerine koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.

“BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR, BU KAÇINCI BİLMİYORUM”

Yaşanan olayı anlatan işletme sahibi Bayram Budak, “İş yerinde içeride çalıştığımız esnada gelen kaza sesi üzerine dışarıya çıktık. Çünkü bu kazalara maalesef alıştık ve bıktık. Burada sürekli kaza oluyor ve bu kaçıncı kaza bilmiyorum. Maalesef yaya geçidinde çok fazla yayaya çarpıyor araçlar. Kaza sesini duyunca hemen refleks olarak dışarıya çıktım ve o esnada yaralının maalesef ağzından, burnundan kan geldiğini gördüm. Durumu 112’e bildirdim, nabzını kontrol ettik ve yaralı kadına sorular sorarak bilincini açık tutmaya çalıştık. Öncesinde tepki vermedi ve korktuk. Hastane yakın tek tesellimiz o hemen olay yerine ambulans geldi, müdahalede bulundular” dedi.

Sakarya'da korkunç olay! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu

“BİR ÖNLEM ALINDI AMA YETERSİZ KALIYOR”

Birçok kazanın meydana geldiği bölgede önlem alındığını ancak bu önlemlerin yetersiz kaldığını aktaran Budak, “Buradaki kazalar için bir önlem alındı, bazı değişiklikler yapıldı ama yetmiyor. En önemli etken, minibüslerin durağı ve o durak yaya geçidini kapattığı için yayalar sıkıntı yaşayabiliyor. Benim önerim; bu durağın belli bir mesafede ileriye taşınması ve minibüslere cep yapılması. Daha öncesinde üst geçidi dile getirdik farklı bir önlem alındı bu önlem kazaları azalttı eskiden daha fazlaydı ama yine de araçlar durmuyor. Ambulans yolu ve bu sebeple ışıkta konulmuyor buraya. Bence bir üst geçit veya minibüslere bir cep yapılması buradaki kazaları bitirecek gibi duruyor” diye konuştu.

“GÜVENLİK KAMERASI ÇOK ÜRKÜTÜCÜ, METRELERCE HAVAYA UÇMUŞ”

Kadının metrelerce havaya savrulduğunu aktaran Budak, “Olayın şoku ile yardım ettim ama güvenlik kamerası çok ürkütücü, metrelerce havaya uçmuş ve sürüklenmiş. Arabanın ön camı patlamıştı, ciddi bir kaza. Yaklaşık 15-20 metre sürüklenmiş yaya. Bu duruma artık söyleyecek bir söz bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

02 Nis 2024 - 14:16 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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