29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin apartmanı da etkilediği çevredekilerin ise içerdekilere çaresizce yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.
Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin bitişiğindeki apartmanın 4. katına kadar yükseldiği görülüyor.
Yangının etkisiyle ortalığı yoğun dumanın kapladığı da görüntülere yansırken, çevredekilerin içeridekilere ve kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştıkları görüntülere yansıyor. Öte yandan 2 savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kül olan eğlence merkezine geldikleri öğrenildi.
Kaynak: İHA
03 Nis 2024 - 13:53 - Türkiye --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.