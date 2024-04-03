Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin apartmanı da etkilediği çevredekilerin ise içerdekilere çaresizce yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin bitişiğindeki apartmanın 4. katına kadar yükseldiği görülüyor.

Yangının etkisiyle ortalığı yoğun dumanın kapladığı da görüntülere yansırken, çevredekilerin içeridekilere ve kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştıkları görüntülere yansıyor. Öte yandan 2 savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kül olan eğlence merkezine geldikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

# yeni

03 Nis 2024 - 13:53 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek, *...

GÜLENER MEŞRUBAT PERSONEL ARIYOR

GÜLENER MEŞRUBAT İzmit Coca-Cola bayiinde çalışmak üzere, ŞOFÖR, MUAVİN VE FORKLİFT ŞOFÖRÜ aranmaktadır. *20-45 yaş aralığında, *İzmit ve çevresind...

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

GÜLTEPE DİNLENME TESİSLERİ’nde görevlendirilmek üzere, OCAKÇI VE GARSON aranmaktadır. Emeklide olabilir. Tel: 0549 479 00 53 - 0534 360 86 21

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

PERSONEL ARANIYOR

Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41

PALET TAMİR USTASI ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI Resmi İlandır mask
İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI
13 KALEM BİYOMEDİKAL TEST CİHAZI ALIMI Resmi İlandır mask
13 KALEM BİYOMEDİKAL TEST CİHAZI ALIMI
MEZARLIK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
MEZARLIK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
T.C.GEBZE 2. AİLE MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 2. AİLE MAHKEMESİ
Vali Yavuz duyurdu: 14 suç örgütü çökertildi mask
Vali Yavuz duyurdu: 14 suç örgütü çökertildi
29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı mask
29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ayakkabıların içinde 2,5 milyon liralık altın çıktı mask
Ayakkabıların içinde 2,5 milyon liralık altın çıktı
Sakarya'da korkunç olay! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu mask
Sakarya'da korkunç olay! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu
Lise öğrencisinden gururlandıran başarı: CERN'e kabul edildi mask
Lise öğrencisinden gururlandıran başarı: CERN'e kabul edildi
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı mask
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL