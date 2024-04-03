Vali Yavuz duyurdu: 14 suç örgütü çökertildi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son 3 ayda 7 mafya, 5 kaçakçılık ve 2 mali olmak üzere 14 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte 2024'ün ilk 3 ayında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerine yönelik 38 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Yavuz, "Bu operasyonlarda 97 kişi gözaltına alınmış, 16'sı tutuklanmış ve 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.
"29 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI"
Vali Yavuz, göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, "46 operasyon gerçekleştirilmiş, 59 organizatör yakalanmış ve 29 organizatör ise tutuklanmıştır. Bu dönemde 818 düzensiz göçmen yakalanmış ve ilimizde bulunan geri gönderme merkezinden bin 245 kişi sınır dışı edilmiştir" diye konuştu.
SON 3 AYDA 42 KİLOGRAM EROİN, 26 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında bin 909 operasyon gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Seddar Yavuz, gözaltına alınan 2 bin 349 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını, 74'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Zehir tacirleriyle etkin mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yavuz, "Operasyonlarda 42 kilogram eroin, 7 kilogram skunk, 18 kilogram bonzai, 45 captagon, 26 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar, bin sentetik ecza, 3 bin 511 ecstasy hap ve bin 91 kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.
14 ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Güvenlik birimlerinin bir diğer mücadele alanının vatandaşların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu konuyla ilgili de yoğun mücadelemiz devam ediyor. Yine 3 aylık dönem içerisinde 23 operasyon gerçekleştirilmiş, 117 kişi gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmış ve 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 7 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir. 43 tabanca, 5 bin 61 fişek, 53 şarjör ve 17 kesici alet ele geçirilmiştir. Özellikle mali kayıplara sebep olan kaçakçılıkça da etkin mücadelemiz devam ediyor. Bu 3 aylık dönemde 97 operasyon gerçekleştirilmiş, 153 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmış, 12'si ise adi kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yerel, bölgesel ve ulusal olmak üzere 5 kaçakçılık suç örgütü çökertilmiştir. 20 tabanca, 209 fişek, 5 bin 249 kilogram tütün, 3 bin litre akaryakıt, 17 bin 820 şişe alkollü içki, 315 eski eser ve sikke, 6 bin 696 paket kaçak sigara ve 7 milyon 643 bin 820 makaron ele geçirilmiştir. Mali suçlarla ilgili emniyet ve jandarma birimlerimizce yürütülen 9 operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 2 mafya tipi mali suç çetesi çökertilmiştir" ifadelerini kullandı.
97 KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Özellikle mali kayıplara vesile olan kaçakçılıkla da etkinlik mücadelenin sürdüğünü belirten Vali Yavuz, “Bu 3 aylık dönemde 97 operasyon gerçekleştirilmiş, 153 kişi gözaltına alınmış, 7’si tutuklanmış, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yerel, bölgesel ve ulusal olmak üzere 5 kaçakçılık suç örgütü çökeltilmiştir.” dedi.
SUÇLARIN AYDINLATILMA ORANI YÜZDE 95 ÜZERİNDE
Vali Yavuz, “Asayiş olaylarına ilişkin ekiplerimiz ilimizde planlı şok uygulamalara devam ediyor. Özellikle kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlanma oranı, mala karşı suçlarda aydınlanma oranı, topluma karşı ve millete devlete karşı suçlarda aydınlanma oranı, takibi gereken olaylarda aydınlanma oranlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Bu oranlarda büyük çoğunluğunda yüzde 95 ve üzeriyiz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 67 gibi bir orana sahibiz. Bunun da kısa sürede içerisinde daha yüksek bir orana getirmek için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor.” diye konuştu.
49 SİBER OPERASYON
Dijitalleşme ve siber dünya yeni bir suç alanı olmaya devam ediyor diyen Vali Yavuz, “Özellikle siber birimlerimiz bu alanda takip etmekte ve gerekli yasal işlemleri gerçekleştirmekte. Bu konuda yine 49 bilişim ve ödeme sistemleri operasyonu gerçekleştirilmiş olup, 74 terör iktisatlı çalışma yapılmış ve 41 şahısla ilgili işlem yapılmıştır.” dedi.
03 Nis 2024 - 14:06 Kocaeli- Asayiş --- Okunma
Mahreç Selda Hatun Tan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.