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Mustafa Gürsel: “Böyle olacağını tahmin edemezdik”

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Kocaelispor’un üç penaltı golüyle 3-2 Göztepe’yi mağlup ettiği maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu.

Mustafa Gürsel: “Böyle olacağını tahmin edemezdik”
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Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Tüm paydaşların bu 3 puana ihtiyacı vardı. Böyle olacağını biz de tahmin edemezdik. 2-0’dan geri dönmek de çok güzel duyguymuş. Bizi çok memnun etti. Maçın ilk yarısında sahada iyi durduk ama oyunsal anlamında istediklerimizi iyi yapamadık. Rakibe de pozisyon vermedik aslında. İkinci yarı diziliş ve oyuncu değişikliği yaptık. Pozisyon da bulduk. Oyunu ofansif tarafında oynamaya başladık ama golü bulamadık. O arada ikinci golü yedik. Bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı. İlk golün gelmesi kıvılcımdı. Sonra tüm taraftarımızla, oyuncularımızla maçı birsek ikiyi istemeye başladık. Üçü bulduk. Oyuncularım adına da çok mutluyum. Yalnızca 3 puan kazandık bunun da bilincindeyiz. Kocaelispor olarak hedefimizi hep biliyoruz. O hedefe gitmek için başlangıç yaptık. Bir adım attık. Önemli olan sezon sonunda hedefe hep birlikte ulaşmamız. Ayaklarımızı yere sağlam basıp bundan sonraki maçları, buradaki moral ve motivasyonu geliştirerek, tempomuzu artırarak sezon sonu hedefine ulaşmak tek isteğimiz. O zaman gerçek sevinci yaşayacağız ve bu maçın da anlamı olacak. Meşaleyi yakmış olduk. Bugün taraftarımıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İlk defa camianın enerjisini hissetim. Bunu büyüterek devam ettirmemiz lazım. Hedefe hep birlikte gideceğiz. Galibiyette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Gürsel: “Böyle olacağını tahmin edemezdik”

“Böyle biteceğini tahmin edemezdik”

Takımın çıkış yapma sinyali verdiğini belirten Gürsel, “Futbol bir az sonuç oyunu. İlk kıvılcımı bir türlü alamıyorduk. Futbol, özgüven, coşku ve enerji olayı. Geldiğimizden beri bunu yakalayamamıştık. Tempo artışı vardı zaten. Çocuklar çok istediler. Coşku ve keyif aldılar. Değişikliklerimiz de tuttu. Giren ve çıkan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle olur” diye konuştu. Soruları da yanıtlayan Gürsel, “Uzak hedef koymayı sevmiyorum. Yola bakmak lazım. Maç maç gideceğiz. Gerçekçi hedefimiz play-off’a da kalsak bir maçta Süper Lig’e bu takımı taşımak. Benim için geldiğim günden beri amacım; finalleri oynayan, temposu ve taktiğiyle iyi bir takım olmak. Bu takımı bir üst lige çıkarmak hedefimizin hedefi. Bugün moral ve motivasyon anlamında bizim için iyi oldu. Geldiğim günden beri yanımızda olmayan şans bugün bizimleydi. Maçtan önce bu maçın böyle biteceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik. Kazanmak güzel” sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

# kocaelispor

03 Nis 2024 - 23:39 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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