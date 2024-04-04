Baktılar, beğendiler, çaldılar
Körfez'de 2 kadın çocuklardan biri kaşla göz arasında çaldıkları ayakkabıları bebek arabasına koyarken, kadın ise üzerini örttü. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Şehit Erdoğan Çöpoğlu Sokak'taki giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri bebek arabalı 2 kadın ve 2 çocuk mağazaya geldi. Çocuklar kutuların içinden çıkardıkları ayakkabıları denedi. O esnada mağazanın giriş kapısında bulunan kadın içeriyi gözetledi, aynı zamanda ayakkabı çiftlerini hazırladı. Diğer kadın ise bebeği kucağına alıp, bebek arabasını ayakkabılara yanaştırdı. Çocuklardan biri, kaşla göz arasında mağaza girişindeki kadından aldığı 2 çift ayakkabıyı bebek arabasına koydu. Kucağındaki bebeği yere bırakan kadın ayakkabıların üzerini örttü. Ardından kadın bebeğini yeniden kucağında aldı ve hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştılar.
Ayakkabıların içerisine yerleştirdiği kağıdı yerde gören ve şüphelenen dükkan sahibi Serhat Kolyiğit, güvenlik kamerasını izleyince 2 bin TL değerindeki 2 ayakkabının çalındığını fark etti. Kolyiğit'in şikayeti üzerine polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Öte yandan, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntüde, kadınlardan birinin mağazayı gözetlerken, diğerinin bebek arabasını yanaştırdığı, çocukların ise ayakkabıları denediği görülüyor. Çocuklardan birinin 2 çift ayakkabıyı bebek arabasına koyduğu, kadının ise üzerini örttüğü anlar da görüntüde yer alıyor.
"AYAKKABILARI DENEMİŞLER, GİYMİŞLER VE BEĞENDİKLERİNİ ALMIŞLAR"
Yaşananları anlatan mağaza sahibi Serhat Kolyiğit, "İftardan sonra üst kata çay doldurmaya çıktım. Aşağıya indim ve ayakkabıların içine koyduğum kağıdın yerde olduğunu gördüm. Telefondan kamera kaydına baktım. Bir grup hırsızın dükkana geldiğini ve ayakkabıları aldıklarını gördüm. 2 kadın ve 2 çocuk. Ayakkabıyı bebek arabasına koyuyorlar. Biri dükkanı gözlüyor diğerleri de onu kolluyor. İki çift ayakkabıyı aldılar. Ayakkabıları denemişler, giymişler ve beğendiklerini almışlar" dedi.
"KÜÇÜK ÇOCUKLARI HIRSIZLIĞA ALET EDİYORLAR"
Kadınlar hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Kolyiğit, "Karakola gidip polise şikayetçi oldum. Polisler geldi, onlardan haber bekliyoruz. 2 esnaf daha mağdur bu durumdan. Kasaba, ardından da restorana girmişler. Benim zararım 2 bin TL. Daha önce başıma böyle bir olay gelmemişti. 4 yıllık esnafım, ilk defa karşılaşıyorum. Küçük çocukları da hırsızlığa alet ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
04 Nis 2024 - 11:29 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.