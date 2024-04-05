Soyguncularla özel güvenlik karşı karşıya geldi, 3 milyon TL’lik soygun kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarındaki kuyumcu da gerçekleşti. İddiaya göre, sitenin dışındaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı. İçeriye girerek 3 milyon TL’lik soygun yapan hırsızlar kaçarken, site güvenliğiyle karşı karşıya geldi. Güvenliğe silah çeken hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA