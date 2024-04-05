"Çok yanlış bir şey yaptım, İsrail malını içtim" dedi, gözyaşlarını tutamadı
Gittiği restoranda İsrail ürünü olduğunu fark etmeyerek içeceğinden bir yudum alan çocuk gözyaşlarını tutamadı, "Çok yanlış bir şey yaptım, İsrail malını içtim" dedi.
İzmitli Umur Şirin ve oğlu, gittiği bir restoranda yemek yediği sırada İsrail ürünü olduğunu fark etmeyen ve içecekten bir yudum alan çocuk “Çok yanlış bir şey yaptım İsrail malını içtim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Hitaf - Bazen anlamak için kalpten bakmak gerekir. Ben kimliğinden çıkıp olduğu gibi hissetmek gerekir. Ya da bir çocuğun kalbinde yeşermis tazecik vicdanı insan kalbiyle bakıp gurur duymak gerekir. Tüm bunları bilmek için de insan olmak gerekir. Vesselam.
Son Pişman - Maşallah, zaten çocuklar temiz ve masumdur yaratılıştan…
Mustafa - Çocuklara böyle bir sorumluluk yükleyemezsiniz. Siz boykot edin, çocuğunuzun mümkünse haberi olmasın.
Son Pişman - Ağaç yaşken eğilir, bu çocuğun ailesini tebrik ediyoruz
Vatandas - SU COCUKTAKI SAMIMIYET INSAN KILIKLI PEK COK HAYVANDA YOK MAALESEF. SENI YETISTIREN AILEYE HELAL OLSUN. DUNYAYI BU COCUKLAR KURTARACAK.
Devrimci Genç - Hakikaten ya ajitasyonun bu kadarı git arabistanda yaşa koçum
Son Pişman - Olur paşam başka emrin var mı?
Vatandas - Bu tur haberlere ne gerek var?gereksiz ve kinci davranislara destek olmayin gazete olarak
Son Pişman - Kinci bir haber değil, İsrailsevicimisiniz?
Korfezli Savasci - Satışına müsade edenler utanmiyor çocuğum sen ne utaniyorsun tiyatrodan biktik
Jopdedik - Yanlış işler.cocuklara böyle suçluluk duygusu yaşatıp ezik yetiştirmeyin.
Büyüklerini örnek alsın bak onlar ne güzel ticaret yapıyorlar.Dinleri imanları para çünkü onlarin
Aminoasitto - Dalga mı geçiyorsunuz?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.