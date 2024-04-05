"Çok yanlış bir şey yaptım, İsrail malını içtim" dedi, gözyaşlarını tutamadı

Hitaf - Bazen anlamak için kalpten bakmak gerekir. Ben kimliğinden çıkıp olduğu gibi hissetmek gerekir. Ya da bir çocuğun kalbinde yeşermis tazecik vicdanı insan kalbiyle bakıp gurur duymak gerekir. Tüm bunları bilmek için de insan olmak gerekir. Vesselam.