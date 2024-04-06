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Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı

9 günlük bayram tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler TEM'de yer yer yoğunluk oluştururken, Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı seyrediyor.

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9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, dün akşam saatlerinden itibaren yollara düştü. TEM otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşurken, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de trafik akıcı seyrediyor. Bursa, İzmir istikametine gidecek sürücüler ise Osmangazi Köprüsü'nü tercih ediyor.
Osmangazi Köprüsü'nde de trafik akıcı seyrediyor.

Kaynak: İHA

# Kocaeli

06 Nis 2024 - 01:49 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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