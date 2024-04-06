Tatilciler yola gece çıkmaya başladı, trafik akıcı
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Sakarya ve Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.
9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile birlikte Anadolu Otoyolu’nun Sakarya ve Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu biraz daha fazla gözlenirken, İstanbul yönünde trafik normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.