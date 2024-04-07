Oğlu için kendini feda etti! 1.5 ay pipetle beslenecek
Bursa’da iftar vakti çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü. Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan, elleri parçalanan 46 yaşındaki 2 çocuk babası plastik cerrahide ameliyata alınacak, 1,5 ay pipet ile beslenecek. 10 yaşındaki çocuğu son anda kaçıp kurtulurken, köpeklerin saldırısı ve yere yatırdıkları adama öldüresiye saldırması kameraya yansıdı. Onu gören bir arkadaşı ise otomobille sürekli klakson çalarak Mesut Karagözoğlu’nu ölümden kurtardı.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde iftar vakti 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleks ile iten baba, sürü halindeki köpeklerin altında kaldı. Birçok diş darbesi alan Mesut Karagözoğlu’nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişirken, kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi.
Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu’nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.
Dehşet anları anlatan baba Karagözoğlu, “Arkadaşım iftara davet etmişti. Bende 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var ya bana bir şey olsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum” diye konuştu.
Görgü tanıkları da İhlas Haber Ajansı ekiplerine olayı anlatarak, bölgedeki başıboş köpeklere dikkat çektiler.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.