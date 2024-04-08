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Bayram tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor

İstanbul’un Anadolu’ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde Ramazan Bayramı tatilinin 3’üncü gününde trafik akıcı seyrediyor.

Bayram tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor
Bayram tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor. Tatilin 3'üncü gününde İstanbul’un Anadolu’ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde trafik akıcı seyrediyor. Otoyolun İzmit ilçesi güzergahı Kuruçeşme ve Hatipköy mevki İstanbul ile Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmadı. Trafiğin 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri, Bekirdere ve Daniş Koper Viyadiğü ile İzmit Doğu gişeleri mevkilerinde de trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.

Sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü tercih etmeleri ulaşım rahat sağlanmasında etkili oldu. Öte yandan, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi ile Derince ilçesi Liman Işıkları geçişinde de sabah saatleri itibariyle trafik akıcı seyrediyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bayram tatili süresince 477 personel ve 118 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı.

Bayram tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor
Bayram tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor
Bayram tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Derince, İzmit, İstanbul, Ramazan Bayramı, Ramazan

08 Nis 2024 - 10:12 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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