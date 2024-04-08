Simsiyah akan dereye vatandaşlar çözüm istiyor
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde suyu simsiyah akan ve ekiplerin inceleme başlattığı dere, bugün de aynı renkte aktı. Kocaeli Valiliği derede herhangi bir sanayi atığının olmadığını açıkladı.
Kartepe'nin Dumlupınar Mahallesi'nden geçen kule dere bugün yine simsiyah aktı. Geçtiğimiz hafta da siyah renkte akan su için ekipler inceleme başlatmıştı. İzmit Körfezi’ne akan su için mahalle sakinleri çözüm bekliyor.
"Pis suyun nereden geldiğini bilmiyorum"
3 senedir aynı mahallede yaşayan Muzaffer İşcan, “Mart ayının 27’sinde dere yine siyahtı, şimdi de siyah. Daha önce dere tertemizdi. Aynı zamanda dereden koku da var" diye konuştu.
15 yıldır Dumlupınar Mahallesi’nde oturan Murat Özbayrak, “2 haftadır aynı sorunu yaşıyoruz. Geçen hafta İSU ekibi geldi, numune aldı. Deremiz berrak şekilde akıyordu. Bir an önce sorunun çözülmesi için yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"Dere İzmit Körfezi’ne bağlanıyor"
Dumlupınar mahallesi ihtiyar heyetinden Hayrettin Yıldırım ise “Ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Derenin yanından yürüyüş yolu geçiyor. Yaz sezonu geliyor ve insanlar derenin kenarından yürüyüş yapacak. Dere İzmit Körfezi’ne bağlanıyor. Kilometre olarak uzun bir dere. Ben küçükken, derenin içinde balıkların yüzdüğünü hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kocaeli Valiliği'nin deredeki siyah görüntü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ile İSU Genel Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan incelemede; derede herhangi bir sanayi atığı olmadığı, derenin mahalle tarafından gelen kısmında bulanıklık ile çöp vb. malzemelerin olduğu tespit edilmiş ve İSU Genel Müdürlüğü kiplerince Kule Dere'de temizlik çalışmaları yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılan denetimlerde; Kule Dere'de herhangi bir kirliliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce bölgede denetimlere devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.