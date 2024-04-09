Kocaeli'den 'hayırlı olsun'a atı ile birlikte gitti

31 Mart yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Sümmani Yılmaz 24 kilometre uzaklıktaki Çat Beldesi’nden, Ceylan kırca da 46 kilometrelik mesafedeki Turhal ilçesinden atıyla kent merkezine geldi. İkili hem insanlara binicilik kültürünü aşılamak hem de Başkan Yazıcıoğlu'na farklı bir ziyaret gerçekleştirmek için Tokat sokaklarında atlarıyla dolaştı. Bu görüntüleri görenler hayretle telefonlarına sarıldı.

“En ilginç ziyaret oldu”

Başkanlık döneminde aldığı en ilginç ziyaret olduğunu belirten Yazıcıoğlu, at binmeye meraklı olduğunu ve uzun zaman önce at binme eğitimi aldığını ifade etti. Ziyaretçilerin atlarıyla geldiği için teşekkür eden Başkan, bu ziyaretin kendisi için anlamlı olduğunu vurguladı.

“At, Türkün kanadıdır”

Atı 'Rüzgar' ile Kocaeli'den Başkan Yazıcıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti yapmak için geldiklerini belirten binici Sümmani Yılmaz ise “Rüzgara özel olarak bakıyorum. Kendi şahsi atım. Yazıcıoğlu başkanımın kazandığını duyunca zaten gönülden orada destek veriyorduk. Duyunca da atımızla çıktık geldik. Atımızı Kocaeli’den arabamıza attık Çat kasabasına geldik. Çat kasabasından da buraya atla geldik. Muhteşem tepkiler aldık. İnsanların ata hasret olduklarını gördük. At, Türkün kanadıdır diye biz de atları insanlara tanıtmak için çarşıda geziyoruz” dedi.

Ceylan Kırca ise atları insanlarla daha yakınlaştırmak için böyle bir ziyaret düzenlediklerini ve başkanı tebrik etmek amacıyla geldiklerini ifade etti. Başkanın binicilik konusunda bilgili olduğunu öğrenince daha da memnun olduklarını dile getiren Kırca, başkanı yakın zamanda aralarında görmekten onur duyacaklarını söyledi.

Vatandaşlar da farklı bir duygu içinde olduklarını belirterek bu ziyaretin Tokat'ta bir değişimin işareti olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA