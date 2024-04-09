Şehit yakınının sözleri yürekleri dağladı
Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliğini ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Elazığ'da teröristlerin karakol baskınında henüz 19 yaşındayken şehit edilen Jandarma Komanda Onbaşı Selçuk Gökdağ'ın mezarı başında da hüzün hakimdi. Gökdağ'ın kahramanca savaştığını söyleyen kuzeni Funda Altıntaş, "Kahramanca dövüştü. Son ana kadar karakolu vermemek için elinden geleni yaptı. Gurur duyuyorum" dedi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi. Programa katılan protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.
2010 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde teröristlerin karakol baskınında şehit edilen Jandarma Komanda Onbaşı Selçuk Gökdağ'ın mezarında da hüzün hakimdi. Henüz 19 yaşında şehit düşen Gökdağ'ın yakınları, mezarı başında duygu dolu anlar yaşadı.
Selçuk Gökdağ'ın kahramanca savaştığını söyleyen kuzeni Funda Altıntaş, "En küçüğümüzdü. Dayım, yengem hepimiz çok acı çektik. Kahramanca dövüştü. Son ana kadar karakolu vermemek için elinden geleni yaptı. Gurur duyuyorum. Tüm şehitlerle gurur duyuyorum, hepsi bu vatanın evladı. Bu vatanın kolay kazanılmadığını biliyoruz. Herkesin evinde şehidi var. Onları yad etmeye geliyoruz. Allah tüm şehit ailelerine sabır versin" diye konuştu.
Kaynak: İHA
DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41
KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...
KOMİ ARANIYOR
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20
BAHÇIVAN ARANIYOR
Kartepe civarında oturan, site işlerinden anlayan BAHÇIVAN arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53
RESEPSİYONİST
Alikahya’da ki pansiyonumuz için, 3 vardiya çalışabilecek RESEPSİYONİST alınacaktır. Tel: 0544 331 17 38
KİRALIK LOKANTA
İzmit Dünya Göz Hastanesi karşısındaki, LEZZET SOFRASI LOKANTAMIZ devren kiralıktır. Tel: 0535 027 54 41
OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR
GÜLTEPE DİNLENME TESİSLERİ’nde görevlendirilmek üzere, OCAKÇI VE GARSON aranmaktadır. Emeklide olabilir. Tel: 0549 479 00 53 - 0534 360 86 21
EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR
Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44
ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR
Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...
BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR
KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.