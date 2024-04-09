Şehit yakınının sözleri yürekleri dağladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi. Programa katılan protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.

2010 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde teröristlerin karakol baskınında şehit edilen Jandarma Komanda Onbaşı Selçuk Gökdağ'ın mezarında da hüzün hakimdi. Henüz 19 yaşında şehit düşen Gökdağ'ın yakınları, mezarı başında duygu dolu anlar yaşadı.

Selçuk Gökdağ'ın kahramanca savaştığını söyleyen kuzeni Funda Altıntaş, "En küçüğümüzdü. Dayım, yengem hepimiz çok acı çektik. Kahramanca dövüştü. Son ana kadar karakolu vermemek için elinden geleni yaptı. Gurur duyuyorum. Tüm şehitlerle gurur duyuyorum, hepsi bu vatanın evladı. Bu vatanın kolay kazanılmadığını biliyoruz. Herkesin evinde şehidi var. Onları yad etmeye geliyoruz. Allah tüm şehit ailelerine sabır versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA