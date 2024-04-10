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Otobüs sürücüsünden yürekleri ısıtan bayram harçlığı sürprizi

Gaziantep’te Büyükşehir belediye otobüsü sürücüsünün çocuk yolculara yaptığı anlamlı jest yürekleri ısıttı.

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Bayram sevincini paylaşmak adına, küçük yolculara bayram harçlığı dağıtan otobüs sürücüsü, “Çocuklar gelin bayram harçlığınızı alın” dedi. Şehrin sokaklarındaki bayram coşkusunu otobüs içine taşıyan bu güzel hareket, yolcular tarafından takdirle karşılandı. Otobüs sürücüsünün bu cömert davranışı, bayramın ruhunu yansıtan samimi bir örnek olarak hafızalarda yerini aldı.

Kaynak: İHA

10 Nis 2024 - 15:50 - Türkiye --- Okunma

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