29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri bina içinden görüntülendi
Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri, hasar gören binanın içinden görüntülendi. Pek çok yerin yangın sonrası yoğun is kapladığı görüldü.
Beşiktaş Gayrettepe’de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın nedeniyle hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı’ndaki elektrik ile su bağlantı çalışmaları ise 1 haftanın ardından tamamlanarak bina sakinlerine dün itibariyle dairelerine giriş izni verilmişti.
Öte yandan yangının izleri, hasar gören binanın içinden görüntülendi. Özellikle yangının çıkış katına yakın katlarda birçok yerin, duvarın ve koridorun yangın sonrası is ile kaplandığı görüldü. Yoğun is kokusunun da bulunduğu binada 5.kattan itibaren islerde azalma olduğu da görüldü.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.