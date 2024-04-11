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17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Kaan Muhammed Akbulak ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaan Muhammed Akbulak’a dakikalarca kalp masajı yaptı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetti.

Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde meydana gelen kaza Akbulak’ın ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

# polis, sevk, Ramazan, Derince

11 Nis 2024 - 11:40 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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