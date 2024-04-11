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4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kartepe Teleferiğini 4 günde 29 bin 98 vatandaş kullandı

4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinin başlangıcı olan 6 Nisan Cumartesi günü sabahından 9 Nisan Salı günü (Arefe Günü) akşamına kadar 29 bin 98 vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı. Önümüzdeki aylarda teleferiğe olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

 

4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı

TELEFERİK YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kış turizminin cazibe merkezlerinden birisi olan Kartepe, her sezon yüzbinlerce vatandaşı ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir’in vizyon projelerinden birisi olan Kartepe Teleferiği açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Teleferiği kullanan vatandaşlar, yeşilin, denizin ve doğanın muhteşem manzarasının tadını çıkarıyor. Kartepe Teleferiği 15 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir, teleferik hattının başlangıcı olan Derbent İstasyonundaki katlı otopark inşasına da devam ediyor.

4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı
4 günde binlerce vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı

Kaynak: Bülten

# hizmet, HER, Büyükşehir, Kocaeli, Ramazan, Kartepe

11 Nis 2024 - 11:59 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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