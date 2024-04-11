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Ahşap kulübede çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ısı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ahşap kulübede çıkan yangın korkuttu
Ahşap kulübede çıkan yangın korkuttu
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Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Geçit Sokak'ta boş arazide bulunan kulübede meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kulübede yangın çıktı. Kulübede bulunan ısı yalıtım malzemelerinin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ısı yalıtım malzemelerinin tamamı yandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ahşap kulübede çıkan yangın korkuttu
Ahşap kulübede çıkan yangın korkuttu
Ahşap kulübede çıkan yangın korkuttu
Ahşap kulübede çıkan yangın korkuttu

Kaynak: AA

# sevk, polis, çalışma

11 Nis 2024 - 15:59 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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