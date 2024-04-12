Cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
İstanbul’da uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen yaşı küçük çocuğun evinde yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde denetimler ve uygulamalar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Çarşamba günü Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulan S.E. isimli şahsın yapılan kontrollerinde ve üst aramasında 5 adet extasy ve 1.58 gram narkotik madde ele geçirildi.
Şahsa yönelik yapılan sorgulama neticesinde, uyuşturucu maddeleri T.M.H. isimli yaşı küçük şahıstan aldığı belirlendi. Yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs Kadıköy ilçesinde yakalandı. Yapılan kontrollerinde ve üst aramasında 10 adet extasy, 4.61 gram narkotik madde ve 750 TL nakit para ele geçirildi.
CİPS PAKETLERİNE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞ
Çalışmaların devamında şüpheli şahsın Çekmeköy ilçesi Çatalmeşe Mahallesi’nde bulunan ikamet adresinde yapılan aramalarda ise cips paketlerine gizlenmiş 111 gram mariuhanna, 76 adet extasy ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.