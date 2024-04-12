Çalışmayan elektrikli süpürgenin içinden 15 tane fare çıktı
Iğdır’da kendisine gelen arızalı süpürge makinesini tamir eden elektrikçi, süpürge makinesini çalıştırınca makineden çıkan fareler neye uğradığını şaşırdı.
Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde elektrik malzemesi satan ve tamircilik yapan Servet Çakmaz, kendisine gelen süpürge makinesi ile hayatının şokunu yaşadı. Süpürge makinesinin çalışmadığını gören elektrik ustası Servet Çakmaz, makineyi kontrol ettikten sonra makinenin anahtar kısmında arıza olduğunu tespit etti. Makinenin tamamını sökmeden anahtar kısmındaki arızayı gideren Çakmaz, makinenin fişini prize taktı. Süpürge makinesinin fişinin prize takılmasıyla çalışan makinenin motor kısmında fareler çıkmaya başladı. Çıkan fareler ile hayatını şokunu yaşayan Çakmaz, makineyi hemen dışarı çıktı. Dışarıda makineyi açan Çakmaz, farelerin makinenin motor kısmında yuva yaptığını yavrular ile beraber 10-15 farenin makineden çıktığını gördü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alınırken elektrik ustası Çakmaz, hayatı boyunca ilk defa karşılaştığı olay ile büyük bir hayret yaşadığını belirterek, “Bir müşterim süpürge makinesi arızalı diye bana getirdi. Ben de süpürge makinesinin arızasını tespit etmek için ilk önce çalıştırmaya çalıştım. Baktım süpürge makinesi çalışmadı. Süpürge makinesinin anahtar kısmında arıza olduğunu fark ettim. Anahtarı değiştirdiğim zaman hemen çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra makinenin içinde fareler çıkmaya başladı. Burada 5-6 tane fare çıktı. Süpürge makinesini dışarı çıkardık orada açtık. Makinenin içinde fare yavruları da vardı. Makine içinde en az 10-15 tane fare çıktı. Başıma bu şekil bir şey ilk defa geldi. Bundan dolayı da çok şaşırdım” dedi.
Kaynak: İHA
12 Nis 2024 - 13:02 - Türkiye --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.