Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Ramazan Bayramı’nda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Sakarya’nın 1725 rakımlı Hendek Dikmen Yaylası’nda aldı. Burada ailesiyle piknik yapmaya gelen vatandaşlar, bayramın tadını doyasıya çıkardı.
Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar soluğu, 1725 rakımlı Hendek Dikmen Yaylası’nda aldı. Piknik ve gezeme gayesiyle bölgeye yapılan ziyaretlerde vatandaşlar hem bayramın hem de güzel havanın tadını çıkardı. Yaylanın ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Kerem Ayvaz, "9 günlük tatil için Dikmen Yaylası’na geldik. Mangal yaparak eğleniyoruz. Dikmen, ormanlık alanı çok olan bir bölgedir. Yaz aylarında da derelerde yüzüyoruz" dedi.
Dilek Pektemek, "Ailecek piknik yapmaya, eğlenmeye geldik. Bayramlarda burada toplanmayı seviyoruz ve güzel bir anı oluyor" diye konuştu.
"Doğanın tadını çıkarıyoruz"
İstanbul’dan Dikmen Yaylası’na gelen Enes Kahraman ise "25 yıldır buraya geliyorum. Burası bizim köyümüz gibi oldu. İstanbul’dan geldiğimiz zaman Trabzon’daki aynı geleneği yaşıyoruz. Biz ziyaret ve bayram vesilesiyle geldik" ifadelerini kullandı.
Yaylanın havasını çok sevdiğini söyleyen İlker Özer de, "Burayı sık sık ziyaret edip vakit geçiriyorum. Akrabalar da burayı görmek istedi. Hep birlikte doğanın tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.