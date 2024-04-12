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Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı

Ramazan Bayramı’nda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Sakarya’nın 1725 rakımlı Hendek Dikmen Yaylası’nda aldı. Burada ailesiyle piknik yapmaya gelen vatandaşlar, bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
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Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar soluğu, 1725 rakımlı Hendek Dikmen Yaylası’nda aldı. Piknik ve gezeme gayesiyle bölgeye yapılan ziyaretlerde vatandaşlar hem bayramın hem de güzel havanın tadını çıkardı. Yaylanın ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Kerem Ayvaz, "9 günlük tatil için Dikmen Yaylası’na geldik. Mangal yaparak eğleniyoruz. Dikmen, ormanlık alanı çok olan bir bölgedir. Yaz aylarında da derelerde yüzüyoruz" dedi.

Dilek Pektemek, "Ailecek piknik yapmaya, eğlenmeye geldik. Bayramlarda burada toplanmayı seviyoruz ve güzel bir anı oluyor" diye konuştu.

"Doğanın tadını çıkarıyoruz"

İstanbul’dan Dikmen Yaylası’na gelen Enes Kahraman ise "25 yıldır buraya geliyorum. Burası bizim köyümüz gibi oldu. İstanbul’dan geldiğimiz zaman Trabzon’daki aynı geleneği yaşıyoruz. Biz ziyaret ve bayram vesilesiyle geldik" ifadelerini kullandı.

Yaylanın havasını çok sevdiğini söyleyen İlker Özer de, "Burayı sık sık ziyaret edip vakit geçiriyorum. Akrabalar da burayı görmek istedi. Hep birlikte doğanın tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı

Kaynak: İHA

# İstanbul, Ramazan

12 Nis 2024 - 16:31 İHA Sakarya- Yaşam --- Okunma

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