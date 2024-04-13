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İzmit Körfezi’ndeki gemide yangın çıktı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda demirli olan konteyner gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

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Diliskelesi Mahallesi'ndeki limanda demirli Hong Kong bandıralı "Far East Grace" isimli konteyner gemisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde faaliyette bulunan bir limanda Hong Kong bandıralı geminin makina dairesinde çıkan ufak çaplı yangın süratle ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür. Yangında yaralanan iki gemi personeli hastaneye kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Nis 2024 - 00:42 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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