Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
-

Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde birbirlerine yol vermediği ileri sürülen sürücüler ve yakınları önce tartıştı daha sonra tekme tokat kavga ettiler.  Bayramlaşmaya giderken adeta meydan savaşına tutuşan tarafların öfkesi kameralara böyle yansıdı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Ticari taksi şoförü, yolcular ve karşı tarafın yakınları tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

Olayda ticari taksi şoförü ve yolcular dakikalarca darp edildi. Kadınların saç baş birbirlerine girdikleri anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesinin ardından kavga daha fazla büyümeden sonlandı. Taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

# polis

14 Nis 2024 - 14:37 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
PARKE VE BORDÜR TAMİR ONARIM YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
PARKE VE BORDÜR TAMİR ONARIM YAPIM İŞİ
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Soba iki kardeşi hayattan kopardı mask
Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Spor muhabirinin saha kenarında üşüyen top toplayıcıya montunu vermesi beğeni topladı mask
Spor muhabirinin saha kenarında üşüyen top toplayıcıya montunu vermesi beğeni topladı
Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar mask
Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar
Polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı mask
Polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı
New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek mask
New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
"Narkoçelik-11" operasyonunda 10 çete üyesi tutuklandı mask
"Narkoçelik-11" operasyonunda 10 çete üyesi tutuklandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL