Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
-

Spor muhabirinin saha kenarında üşüyen top toplayıcıya montunu vermesi beğeni topladı

Gaziosmanpaşa Stadyumu’ndaki bir karşılaşmada yerel gazetede spor muhabiri olarak görev yapan Mustafa Işık’ın, saha kenarında üşüyen top toplayıcıya montunu vermesi büyük beğeni topladı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Tokat Belediye Plevnespor ile Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş arasında oynanan müsabaka, sadece sahadaki futbol değil, insanlık örneğiyle de anıldı. Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, soğuk hava nedeniyle top toplayıcılar zor anlar yaşadı.

Ancak Tokat’taki yerel gazetede spor muhabiri olarak görev yapan Mustafa Işık’ın duyarlı davranışı, tribünlerden büyük bir alkış aldı. Işık, maç esnasında üşüdüğünü fark ettiği bir top toplayıcıya kendi montunu verdi. Bu olay, bir taraftar tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci Mustafa Işık, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada, "Üzerimizdeki montu genç kardeşimize vererek daha fazla üşümemesini sağladık. Bu anlamlı davranışımız tribünden takip eden vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca güzel tepkiler aldık. Bizim için unutulmaz bir maç oldu" dedi.

Kaynak: İHA

# sosyal, futbol, hava

14 Nis 2024 - 14:37 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
PARKE VE BORDÜR TAMİR ONARIM YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
PARKE VE BORDÜR TAMİR ONARIM YAPIM İŞİ
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar mask
Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar
Polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı mask
Polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı
New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek mask
New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
"Narkoçelik-11" operasyonunda 10 çete üyesi tutuklandı mask
"Narkoçelik-11" operasyonunda 10 çete üyesi tutuklandı
İzmit Körfezi’ndeki gemide yangın çıktı: Yaralılar var mask
İzmit Körfezi’ndeki gemide yangın çıktı: Yaralılar var
Tatilin bitmesini beklemeyenler otoyolda akıcı yoğunluk oluşturdu mask
Tatilin bitmesini beklemeyenler otoyolda akıcı yoğunluk oluşturdu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL