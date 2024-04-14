Otobüsün su borusu bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hat üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsünün su borusu bir anda bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Otobüs şoförü, otobüsü tamir ettikten sonra yoluna devam etti.

Öte yandan, patlama meydana geldiğinde iş yerinde olduğunu söyleyen Sabahattin Yatçı, "Ben dükkanımda otururken bir patlama sesi geldi. Patlama sesini duyunca kendimi dışarı attım. Otobüsün su borusu patlamış. Otobüs içerisindeki vatandaşlar panik yaptı. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Şoför arabayı kenara çekti ve tamirini yaptı. Tamir yapıldıktan sonra otobüs yoluna devam etti" dedi.

Kaynak: İHA