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Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde lastiği patlayan hafif ticari araç, yol kenarından çalılık alana girip 250 metre sürüklendikten sonra şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada aynı aileden 1’i bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Annesinin öldüğünü öğrenen yaralı kadının ambulansın içinde “annem” diye feryat etmesi, bebeğini kaybeden adamın ise çaresizce dizinin üstüne çöktüğü o anlar yürekleri dağladı.

Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
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Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram ziyareti sonrasında Kocaeli’ye hafif ticari araçla dönüşe geçen Murat D. (29), eşi Büşra D. (27), baldızı B.A. (21), kayınvalidesi Ayşe Ateş (57) ve 3 yaşındaki bebeği D.D. ile yola koyuldu. Aracın şoförü Murat D., otoyolda seyrettiği esnada lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarından çalılık alana doğru yaklaşık 250 metre sürüklendi. Araç ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre derinliğe uçan araç devrilerek yan yattı.

Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Bayram dönüşü lastik patladı araç uçtu

Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç sürücü Murat D.(29) ile eşi Büşra D.(27) ve baldızı B.A.(21) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu. Ancak yolcu koltuğunda oturan kayınvalide Ayşe Ateş (57), yan yatan aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Anneanne ve 3 yaşındaki torunu öldü

Öte yandan annesinin öldüğü haberini alan kadını, kadın polis memuru elini tutarak ve sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ambulansla bildirilen kadının “annem” diyerek feryat etmesi, eşinin ise dizlerinin üstüne çöküp çaresizce beklediği o anlar yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılan Murat D., eşi Büşra D. ve baldızı B.A.‘nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Anneanne ve torunu toprağa verildi

Diğer yandan aracın altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Ateş ise olay yeri inceleme polisi ve cumhuriyet savcının incelemesi sonrasında ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kadının ve torununun cenazesi Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında memleketi Samsun’da toprağa verildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybettiBayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybettiBayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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15 Nis 2024 - 10:32 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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