Yeni hedefleri banka promosyonu alacak emekliler! Aman dikkat...
Emekli maaşlarında yaşanan promosyon hareketliliği ile birlikte dolandırıcılar da sanal ortamlarda devriye gezmeye başladı. ‘Banka promosyonu arttırdı’ ve ‘maaşınızı evinize kadar getiriyoruz’ gibi vaatlerle telefona gönderilen linkler üzerinden emekliler dolandırılıyor. Dolandırıcıların sanal ortamda sayısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması noktasında uyarıyor.
Bankalar arasında emekli promosyon rakamlarında yarış devam ediyor. Dolandırıcılar ise bu durumu fırsata çevirerek, emeklileri dolandırmak için sanal ortamda devriye geziyor. Öncelikle dolandırıcılar hazırladıkları ‘Banka promosyonu arttırdı’ ve ’maaşınızı evinize kadar getiriyoruz’ gibi vaatlerin bulunduğu linkleri emeklilerin telefonuna SMS veya sosyal medya üzerinden göndererek kendilerine banka görevlisi izlenimi veriyor. Güven ortamını sağlayan dolandırıcılar telefonlara gönderilen link içeriğinde bulunan sahte internet sitesi üzerinden emeklilerin hesap bilgilerini doldurmasını istiyor. Yapılan kısa işlemin ardından ele geçirilen hesap içerisindeki bütün paralar dolandırıcılar tarafından farklı bir hesaba aktarılıyor.
“ARTIK DOLANDIRICILIĞIN BOYUTU TAMAMIYLA DİJİTALE DOĞRU GEÇTİ”
Emeklilere gönderilen promosyon mesajlarıyla sanal dolandırıcılık olayları hakkında bilgi veren Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, “Emeklilere gönderilen mesajlar var. Promosyonlarınızı arttırıyoruz ya da biz banka olarak daha fazla promosyon veriyoruz gibi mesajlar geliyor. Emeklilerimiz o linke tıkladığı zaman maalesef bütün banka verilerinden tutun, sosyal medya hesaplarına kadar dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Dolandırıcıların eline geçen bu hesaplar özellikle kredi kartı hesapları olabiliyor, banka hesapları olabiliyor, bunları da farklı alışveriş sitelerinde internet üzerinden kullanılabiliyor. Birçoğunun izi takip dahi edilemiyor, edilse bile zaten iş işten geçmiş oluyor. Artık dolandırıcılığın boyutu tamamıyla dijitale doğru geçti. Emeklilerimize özellikle yaşlılarımıza tavsiyem şu; bir mesaj geldiği zaman onu işten anlayan çocukları olabilir, torunları olabilir, bu işle daha çok içli dışlı olan gençlere sorabilirler. Özellikle emeklilerimize tavsiyem şu ki kesinlikle 10 liralık bir ürünü 3 liraya satıyorum diyen sitelere itibar etmeyiniz. Özellikle emeklilerimize gelip de işte ‘sizin maaşınızı getiriyoruz’ ya da ‘biz size yardımcı oluyoruz’ diyenlere kesinlikle itibar etmemek gerekiyor. Çünkü bir bankanın böyle kendi özel olarak görevlendirdiği insanlar yok. Bunu mümkünse banka yetkilileriyle görüşüp, banka yetkilileri zaten bu konuda destek oluyorlar. Direkt resmi kanallardan destek almalarını tavsiye ederiz” dedi.
“HİÇBİR BANKA TUTUP DA BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLİYORUZ DİYEREK SİZE BİR WEB SAYFASININ LİNKİNİ GÖNDERMEZ”
Dolandırıcıların, emeklilere güven vermek için bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaptıktan sonra gönderilen linklerle emeklileri çeşitli vaatlerle dolandırdıklarını anlatan Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, “Bir bankanın web sayfası var, halbuki bu web sayfası diğerinin tamamıyla kopyası, birebir kopyası. O yönden ona da dikkat etmek gerekiyor. Güvenlikli olmayan banka siteleri, özellikle güvenliği bulunmayan şüphe çeken banka sitelerine itibar edilmemeli. Sosyal medya dolandırıcılığında da instagram hesaplarına insanların linkler gönderiliyor. O şekilde linke bastığı anda hesabı karşı tarafın, dolandırıcının eline geçmiş oluyor. Karşılığında para istiyorlar ve parayı gerçekten gönderenler var. 3 bin, 5 bin lira para gönderiyor. Tekrar yine para istiyor ve bir daha gönderiyor. Ama o hesap geriye dönmüyor. Diğer taraftan banka linki olarak gönderilen işte promosyonla alakalı olabiliyor ya da banka hesaplarınızın güncellemesi denilebiliyor. Bu anlamda gönderilenler de var. Orada web sayfasını gerçekten bazen biz bile ayırt edemiyoruz. Bu anlamda banka, hiçbir zaman için bu şekilde mesajlar göndermez. Sayfa sahte miydi, değil miydi yerine şurada uyanık olmak gerekiyor; hiçbir banka tutup da bilgilerinizi güncelliyoruz diyerek size bir web sayfasının linkini göndermez. Diğer taraftan sosyal medyadaki o gelen linkler whatsapp üzerinden de gelebiliyor. Diğer sosyal medya hesaplarına da gelebiliyor. Hiçbir zaman için banka bu tür linkler göndermez. Kendisi sizin bilgilerinizi zaten bulunduruyor. Bankanın elinde var zaten bilgiler. Bankanın o bilgileri sizden almak için tekrar aramasına gerek yok” şeklinde konuştu.
“KODLARI KESİNLİKLE HİÇ KİMSEYLE PAYLAŞMAMAK GEREKİYOR”
Kart üzerindeki güvenlik koduna değinen Doç. Dr. Küçükbezirci, “Kredi kartlarının arkasında CVV yazar, kredi kartının ya da kullanmış olduğunuz kartın sizin olup olmadığı, 3 rakamlı doğrulama kodları var. O kodları kesinlikle hiç kimseyle paylaşmamak gerekiyor. O kodu paylaştığınız anda kredi kartı artık sizin olmaktan çıkıyor. Karşı tarafın tamamıyla kullanımına geçmiş oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emeklilerimize en büyük tavsiyelerden biri de bu” diye konuştu.
Kaynak: İHA
15 Nis 2024 - 13:41 - Asayiş --- Okunma
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.
ERKEK PERSONEL ARANIYOR
Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...
FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR
Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...
KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR
En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58
BAY ŞARKÜTERİ PERSONELİ ARANIYOR
Çağrı Market Gölcük şubesine, BAY ŞARKÜTERİ PERSONELİ alınacaktır. Başvurular şahsen Barış beye yapılacaktır. Tel: 0262 400 00 90
DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41
KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...
KOMİ ARANIYOR
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20
OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR
GÜLTEPE DİNLENME TESİSLERİ’nde görevlendirilmek üzere, OCAKÇI VE GARSON aranmaktadır. Emeklide olabilir. Tel: 0549 479 00 53 - 0534 360 86 21
OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR
Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.