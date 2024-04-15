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Duyan akın ediyor, bidona doldurup götürüyor!

Bursa’nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde, çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor.

Duyan akın ediyor, bidona doldurup götürüyor!
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İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi’nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi. Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi. Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce kilometre yol yapıp akın akın gelenler, bidon bidon su doldurup gidiyor

Su için Yalova’dan gelen bir kişi, " Sosyal medyadan bir kaç kez duydum geldim. Bu ikinci kez gelişimiz buraya. Ben suyu alıp Antalya’ya götürmüştüm. Bu suyu içenler fayda gördüklerini söylüyorlar” dedi.

Kaynak: İHA

# sosyal, HER, Türkiye

15 Nis 2024 - 13:46 - Türkiye --- Okunma

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