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Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu

Kocaeli'de ilk defa mahalle muhtarı seçilen Selçuk Marul, seçimden henüz 2 hafta geçmesine rağmen çalışmalarıyla herkesin takdirini topladı. Gençlerin uyuşturucu kullanması muhtemel olan binanın girişine elleriyle duvar ören muhtar, iş makinesine binip çalılık alanı dümdüz etti.

Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu
Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı seçilen 41 yaşındaki Selçuk Marul, seçimden henüz 2 hafta geçmesine rağmen çalışmalarıyla herkes tarafından takdir gördü. İlk hedefinin gençleri uyuşturucu bataklığından kurtarmak olduğunu söyleyen Marul, uyuşturucu kullanım alanları olan metruk binaları kullanım dışı bırakıyor. Metruk binaların girişini kendi elleri ile tuğla ve sıvayla kapatan Marul, aynı zamanda iş makinesiyle de yasak madde kullanım alanlarını yıkıyor.

Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu

Gölcük Tersanesi’nde çalışan, ilk defa adaylığını koyan ve seçimi kazanan Muhtar Selçuk Marul, "Mahalleme, insanlarıma faydalı olayım diye yola çıktım ve kazandım. Seçimleri kazanalı 15 gün oldu, henüz mazbatamızı almadık ama seçildiğim günden beri çalışıyorum. Camimizin arkasında bulunan neredeyse ormanlık alana dönüşmüş yeri bazı şahıslar mekan edinmişlerdi. Caminin eşyalarını da çalarak kendilerine mekan yapmışlardı. İlk olarak kepçeye bindim ve mekanı yıktım. Yeşillik alanı da temizledim. Daha sonra uyuşturucu metruk binanın girişlerini duvar örerek kapattım. Binanın içerisi çok kötü durumda" diye konuştu.

Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu

"İlk hedefim gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından kurtarmak"

Toplumumuza faydalı olmak için çalıştığını belirten Muhtar Marul, "Gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından kurtarmak, topluma faydalı birey olmaları için her yolu deneyeceğiz. Artık tüm alanları uyuşturucu kullanımına kapatacağız. Devletimiz, emniyet teşkilatımızla birlikte gençlerin maddelere ulaşımını da engelleyebilirsek inanıyorum ki çocuklar daha iyi bir birey olarak, topluma hizmet etmeye başlayacak. Elimizden gelen her şeyi toplumumuz için yapacağız. Yaptığımız hizmetlerin tamamını şu ana kadar cebimizden karşıladık. İleriki süreçlerde belediyeden taleplerimiz olacak. Mahallede bulunan tüm metruk binaların ya yıkımını sağlayacağız ya da kullanım dışı bırakacağız. İlk hedefim gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından kurtarmak" şeklinde konuştu.

Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu

Yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Marul, “Uyuşturucu kullanım yerlerini kullanım dışı bırakacağız. Daha sonra uyuşturucu bağımlısı gençlere seminerle eğitim vereceğiz. Mahallemizi güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, örnek mahalle olacağız. Özellikle işsiz gençlerimize meslek dallarına yönlendirip ailelerine ve kendilerine faydalı olmaları için çalışacağız. Bunu kesinlikle başaracağız. Herkes bulunduğu ortamda halkı için bu mücadeleleri yaparsa toplum otomatikman düzelir. Küçük sorunları çözdüğümüz zaman büyük sorunların oluşmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu
Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu
Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu
Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu
Muhtar olur olmaz ilk icraati bakın ne oldu

Kaynak: İHA

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16 Nis 2024 - 10:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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