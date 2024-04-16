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AVM'de intihar şoku! 5. kattan aşağı atladı

Şişli’de bulunan Cevahir AVM’de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. kattan aşağıya atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah AVM açıldıktan sonra içeriye giren ve kimliği öğrenilemeyen şahıs merdivenler ile en üst kata çıktı. En üst katta bulunan bir kafeteryada oturan şahıs iddiaya göre şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine çalışanların dikkatini çekti. Daha sonra korkulukları aşarak aşağıya atlayan şahıs alışveriş merkezinin zeminine düştü. Güvenliklerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaynak: İHA

# sevk, polis

16 Nis 2024 - 14:02 - Türkiye --- Okunma

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