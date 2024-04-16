Facianın eşiğinden dönüldü! Tır bakıma giderken kaza yaptı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolunda meydana gelen kazada, bakıma giden tır kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza, bugün 13.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Dorsesi takılı olmayan, M.Ü.'nün kullandığı 33 AJB 890 tır, fren pompasının patlaması neticesi kontrolden çıktı. Bakıma gittiği öğrenilen tır istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
16 Nis 2024 - 14:45 - Asayiş --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.