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Ahırda başlayan yangın besi çiftliğini kül etti: 25 büyükbaş telef oldu

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ahırda çıkan ve besi çiftliğine yayılan yangında kurbanlık 25 büyükbaş telef oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ise 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri ile belediyelerin iş makineleriyle müdahale edildi.

Ahırda başlayan yangın besi çiftliğini kül etti: 25 büyükbaş telef oldu
Ahırda başlayan yangın besi çiftliğini kül etti: 25 büyükbaş telef oldu
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Kızılbayır Mahallesi’nde bulunan ve A.Ö.’ye ait olduğu öğrenilen besi çiftliğinin ahır bölümünde meydana geldiği öne sürülen yangın, kısa sürede çiftliği sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken kurbanlık yaklaşık 25 büyükbaş telef oldu. Yangına müdahale etmek isteyen M.A. isimli vatandaş duman etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yangını uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin çatısında ağır hasar oluşurken samanlık kül oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ise 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri ile belediyelerin iş makineleriyle müdahale edildi. Hususa ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

# sevk, polis

16 Nis 2024 - 23:58 İHA Sakarya- Türkiye --- Okunma

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