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En 'özel' doğum günü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel birey Veli Can Öndeş için doğum günü kutlaması düzenlendi. Eğlenceye Veli Can'ın arkadaşları da katılınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nde en 'özel' doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Özel birey olan Veli Can Öndeş’in doğum günü renkli görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de katılarak çocuklara sürpriz yaptı. Özel çocuklar, aileleri ve başkan Gökçe, doğum günü pastasını birlikte kesti. Çocuklara seslenen Başkan Gökçe, “Bugün doğum günü olan sevgili yavrumuz Veli Can için düzenlenen etkinlikte hep beraber doğum günü pastamızı kestik. Her biri birbirinden değerli özel evlatlarımız için sosyalleşme imkanı bulacakları çok güzel projeler oluşturacağız” dedi.

Doğum gününe katılan özel bireyler doyasıya eğlendi. Ortaya ise çok renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA

# HER, başkan, Derince

18 Nis 2024 - 12:43 Kocaeli/ Derince- Spor --- Okunma

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