Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Kocaeli dahil 11 ilde "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen "Mahzen-28" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-28' operasyonlarında 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. 41 şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyonun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını belirten Yerlikaya, "İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir,  Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 adet polimer tabanca gövdesi, 123 adet tabanca sürgüsü, 100 adet tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 adet dipçik ele geçirildi.

Kaynak: İHA

# sosyal, Kocaeli, İstanbul, yakalandı, Sakarya

18 Nis 2024 - 13:35 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.752.741 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kocaeli dahil 11 ilde "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı mask
Kocaeli dahil 11 ilde "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı
En 'özel' doğum günü mask
En 'özel' doğum günü
‘Narkoçelik-12’ operasyonunda 268 kişi yakalandı mask
‘Narkoçelik-12’ operasyonunda 268 kişi yakalandı
Otomobil, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti: O anlar kamerada mask
Otomobil, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti: O anlar kamerada
Vatandaşların ‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı mask
Vatandaşların ‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı
Şarjlı süpürge patladı, ev sahibi balkonda mahsur kaldı mask
Şarjlı süpürge patladı, ev sahibi balkonda mahsur kaldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL