Karı Koca, anne ve kızı sokak ortasında dövdü
Esenyurt’ta iki kadın, çocukların tartışmasına dahil olunca ortalık karıştı. Kısa süre sonra kadınlardan birinin kocasının da gelmesiyle çift, anne kızı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre çocuklar arasında başlayan tartışmaya anneleri de dahil olunca kavga çıktı. Eşinin kavga ettiğini gören kocası ise olaya dahil olarak sokak ortasında anne ve kızı dövmeye başladı. Aldığı darbelerin etkisiyle yerde uzun süre hareketsiz şekilde yatan kadının yardımına ise mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kadın ambulans ile hastaneye götürülürken, saldırgan karı koca ise polis ekiplerince karakola götürüldü. Annesinin yerde baygın şekilde yattığını gören küçük kız çığlıklar atarak sinir krizi geçirirken, öfkeli adamın kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sokakta esnaflık yapan Musa Yavuz, “Ben evde oturuyordum dışarıdan bir kargaşa sesi geldi. Dışarıya baktım bir kadın yerde yatıyor, adamda binaya giriyor. Bizim komşular olduğunu anladım ve adamın karısını dövdüğünü sandım. Ondan sonra duydum ki karı koca, çocuk tartışması nedeniyle başka bir kadını dövmüş. O manzara zorumuza gitti, hiç hoş olmadı. Adam yerde yatan kadını tekmeliyordu, kadın baygın şekilde yatıyordu. Daha sonrasında polis geldi karı kocayı götürdü, diğer kadın ise ambulansa bindi” dedi.
Kaynak: İHA
18 Nis 2024 - 16:53 - Asayiş --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.