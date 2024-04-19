Babalar bu okulda eşleriyle doğuma hazırlanıyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı koordinesinde anne adaylarına eğitim vermek amacıyla açtığı gebe okuluna baba adayları da dahil etti. Bir ay önce eşleriyle eğitimlerine başlayan baba adayları, doğum öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgileniyor. Eşlerinin daha sağlıklı ve rahat doğum geçirmesi için bilgilenen adaylar, annelere psikolojik olarak nasıl yaklaşmaları konusunda da eğitim alıyor. Adeta eşleriyle doğuma hazırlanan baba adayları, bakış açılarının değiştiğini, tüm baba adaylarını eğitime katılmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Ücretsiz olarak verilen eğitimde fizyoterapist, psikolog, anestezi hekimleri, ebe ve hemşirelerle program sürdürülüyor.

"ERKEKLER OLARAK EŞLERİMİZİN DOĞUM SÜRECİ KONUSUNDA TECRÜBESİZİZ"

İlk defa baba olma deneyimi yaşayacak olan Osman Sav, “Eşimin ilk hamileliği. İkimizde çok heyecanlı ve tecrübesiziz. Böyle bir eğitimin olması bizim için çok iyi oldu. Zaten istekliydim, gönüllü olarak geldim. Erkekler olarak eşlerimizin doğum süreci konusunda tecrübesiziz. Kendi adıma konuşmak gerekirse hiçbir bilgim yok, ne yapacağımı bilmiyordum. Her şeyi öğrenince hem kendinize hem de eşinize güven sağlıyorsunuz. Daha rahat bir hamilelik geçirmek için eğitim çok önemli. Herkesi eğitime bekliyorum" dedi.

2.5 aylık hamile olan Şule Sav, "Tecrübemiz olmadığı için bizim için çok artıları olan program oldu. Bu süreçte eşimin yanımda olması beni motive etti. Eğitime gelmesi için eşimi davet ettiğimde gelmem demedi ama bundan sonra fikirleri olumlu yönde değişmiştir" diye konuştu.

"GEBE OKULU SAYESİNDE İLK DOĞUM SÜRECİNİ ÇOK RAHAT GEÇİRDİM"

5 aylık hamile olan Melike Yazıcı, “Hamilelik sürecinde sevinçle beraber kaygılar oluşmaya başlıyor. ‘Doğumum nasıl geçecek, doğum sırasında bir şey olacak mı, sonraki süreç ne olacak?’ diye kafamızda sorular oluşuyor. Gebe okulu bu soruların hepsine cevap veriyor. Gebe okulu sayesinde ilk doğum sürecini çok rahat geçirdim. O yüzden anne adaylarına tavsiyem kesinlikle gebe okuluna gelin" şeklinde konuştu.

"İLK BAŞTA HER ŞEY KOLAY GELİYOR AMA EŞİMİN YAŞADIĞI SIKINTILARI GÖRÜNCE BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞİYOR"

Eşiyle eğitime katılan Hüsnü Yazıcı, “Eşimin duygusal olarak yaşadığı dönemde ona destek olabilmek adına Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu eğitime katıldım. Bu süreçte eşime verebileceğim maksimum desteği vermeye çalışıyorum çünkü yaşadığı süreci nasıl olduğunu biliyorum. Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel miras eğitimdir. Eğitim de ailede başlar. Ailenin başlangıçta eğitilebileceği en güzel yer de gebe okuludur. Gebe adaylarını ve eşlerini gebe okuluna gelmelerini tavsiye ediyorum. Çekinecek hiçbir şey yok. Erkekler doğum sürecinde eşlerine içgüdüsel olarak destek oluyorlar ama içgüdüsel olarak davranmak yetmiyor. Bazen bilmemiz gereken konular var, bu eksiklikleri tamamlamak adına destek almamız gerekiyor. Bu desteği de aldığımız en iyi yer sağlık kuruluşlarıdır. İlk başta her şey kolay geliyor ama eşimin yaşadığı sıkıntıları görünce bakış açımız değişiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜM BABA ADAYLARINA EĞİTİMİ TAVSİYE EDİYORUM"

Eğitime katılan Selçuk Karadağ, "Eğitim sayesinde normal doğumun kolay olacağını düşünüyorum. Bu eğitimlerin daha genişleyici şekilde tüm hastanelerde uygulanmasını faydalı olacağını düşünüyorum. Eşim bana eğitime katılma teklifinde bulunduğunda ilk başta olumlu veya olumsuz bir tavrım olmadı. Ancak eğitime katıldıktan sonra çok faydalı olduğunu fark ettim. Tüm baba adaylarına eğitimi tavsiye ediyorum" dedi.

2.5 aylık hamile olan Zülfiye Karadağ ise "İlk doğumumu sezaryen oldum. İkinci bebeğimi normal doğurabilmek açısından eğitimlere katıldık" diye konuştu.

"GEBELERİMİZE HEM PSİKOLOJİK HEM DE FİZİKSEL ANLAMDA SAĞLIKLI ŞEKİLDE DOĞUMA HAZIRLIYORUZ"

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doktor Selçuk Topçu da, “Eğitimlerimizin mahiyeti gebelerimize hem psikolojik hem de fiziksel anlamda sağlıklı şekilde doğuma hazırlamaktır. Eğitimlerin doğum süreci ve sonrasında çok önemi var. Anne adayları yeterince stres ve sıkıntı yaşıyor. Özellikle ilk doğum yapacak hastalarımız doğum eylemi hakkında çoğu zaman herhangi bilgiye sahip olmayabiliyor. Adaylarımızın bu sebeple gebe okulunda aldığı eğitimler oldukça faydalı bilgiler içermektedir. Bu eğitimi almış kişiler gebelik sürecinde nasıl davranması gerektiğini öğreniyorlar" şeklinde konuştu.

"VERDİĞİMİZ EĞİTİMLERLE NORMAL DOĞUM ORANIMIZ SEZARYENE GÖRE ARTMAKTADIR"

Operatör Doktor Esra Yıldız ise, "Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, “Gebe okulumuz sadece ilk doğumlar için değil, ikinci, üçüncü doğumları olanlar için de çok iyi eğitim. Tüm anne adayları her doğumda farklı deneyimler yaşamaktadır. Sezaryen isteyip de eğitimlerimiz sonrasında normal doğum yapan çok hastamız var. 'Ben çocuk doğuramam' diyen sonrasında, 'İyi ki doğurmuşum' diyen annelerimiz var. Verdiğimiz eğitimlerle normal doğum oranımız sezaryene göre artmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GENELDE BİREYSEL EĞİTİM VERİYORUZ"

Adaylara ders veren ebe Nurşah İnanlı, "Gebe okulu sadece doğum süreci için değil, gebelik düşünen veya gebelik süreci yaşayan ya da doğum sonrası süreçte emzirme problemi yaşayan kişilerin de başvurabileceği eğitim programdır. Gebe okulumuz anne dostu unvanını aldıktan sonra açıldı. Eşli gebe programı ise bir ay önce başladı. Talep her geçen gün artmaktadır. Hem mahremiyet hem de adaylarımızın rahatı açısından çift gelen adaylarımıza genelde bireysel eğitim veriyoruz" dedi.

"GEBE OKULUMUZ 2008 YILINDA ANNE DOSTU HASTANE UNVANINI ALDIĞIMIZ ZAMAN BAŞLADI"

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hediye Yurttaş ise "Adaylarımızın kaygılarını azaltmak ve heyecanlarına ortak olmak adına gebe okulu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Doğum sonrasında da ekip arkadaşlarımızdan destek alınabilinmektedir. Gebe okulumuz 2008 yılında anne dostu hastane unvanını aldıktan sonra başladı. Daha sonra bebek dostu hastane unvanımızın eklenmesiyle çalışmalarımız hızlandı" diye konuştu.

"OKULUMUZDA YENİLİKLERE DEVAM ETMEKTEYİZ"

Eğitim hakkında bilgi veren hastane Başhekimi Uzman Doktor Sertan Acar, "Bölgemizde doğurganlık hızlarına bağlı olarak gebelerimize destek vermek, heyecanlarına ortak olmak amaçlı okulumuzda yeniliklere devam etmekteyiz. Uzun zamandır anne ve bebek dostu hastane olarak da bölgede vatandaşlarımıza desteğimiz devam etmektedir. Son bir ay içerisinde babaları sürece dahil ettik. Yoğun istek var. Psikolog, fizik tedavi, hekim, diyetisyen desteği ile beraber çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü de bakanlığın hayata koyduğu gebe okulları ile ilgili eğitim, teknik, donanım ve personelle ilgili desteğini sağlayarak bilinçli anne, babalar ve sağlıklı doğuma hazırlık konusunda çalışmalara destek vermektedir.

Kaynak: İHA