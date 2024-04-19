Yangında küle dönmüştü... Havadan görüntülendi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün bin 250 metrekare kapalı alana sahip markette çıkan yangının oluşturduğu hasar dron ile görüntülendi.
Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde dün saat 14.00'te bin 250 metrekare kapalı, 100 metrekare açık alanda sahip toptan perakende satış yapan zincir markette bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden market çalışanları ve müşteriler panikle dışarıya çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede marketin tamamına sirayet etti. Alevler marketin yanında bulunan İzmit Belediyesi'nin 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne de sıçradı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen 36 araç ve 91 itfaiye personelinin teleskobik merdiven vasıtasıyla havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Bugün de markette ve belediye binasında meydana gelen hasar dron ile görüntülendi. Görüntülerde marketteki ürünlerin tamamen yandığı, çatının çöktüğü görüldü.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Levent Yilmaz - Markette en son müşteri ben ve eşimdik.kasadaki ödemeyi yaptığımız esnada market sahipleri bağırmaya başladı şu getirin itfaiyeyi arayın deyince ben eşimi dışarı yolladım. Hemen etraftan damacana alıp diğer 3 çalışan market reyonuna koştuk mal tartilan terazinin bulunduğu dar Bi köşe vardı oranın en üstünde küçücük Bi ateş vardı yangın sondurucu bulamadık 2 kişi elektrikli forkliftin bicaklarina binip yukarı çıktık ateş etrafındaki kutuları attık boşalan yerden Bi kaç kova su dokebilseydik inanın böyle olmazdı biz kutuları çıkarınca ateş hava aldı atesve duman birden yüzümüze doğru harladi. Forklifti kullanan arkadaş bizi aşağı indiremeden alevden dolayı bıraktı mecbur atlamak zorunda kaldık inanın biz çıkarken tavan daki alev topu marketin içini biranda kapladı.disariya kendimizi zor attık. Dışarı çıktığımızda disairdaki yan depoya tavandan yanan lar dökülünce orasına tutuştu.elimizden bir şey gelmiyordu mecbur itfaiye bekledik 15 dakika sonra 1itfaiye anca gelmişti ama 42 evlerin içinden oda park bahçe sulaması yaparmış gibi oyalandilar şu verin diye defalarca bağırmaya rağmen istiflerini bile bozmasına şu ver me işi 10 dakika sürdü ve hortumu patladı anlayacağınız yangın başlamasıyla müdahale zamani30 dakika sürdü.gelen itfaiye kesinlikle uzman ekipler değildi.yanginin göbeğine değil dışına şu tutuyorlardi.dumandan etkilendiğim için ambulanstan birazhava alip yeniden yangına müdahale etmem gerekti çünkü beyaz doblo aracım yanma tehlikesi geçiriyordu polis cepten beni aradı aracı çekin diye arabama atlayıp güvenlik şeridinin arkasında 1 saat daha bekleyip sonra ayrıldık.ben bir müşteri olarak insanlık namına yardımcı olmaya çalıştım ama kardeşim bir hakkım varsa helal olsun lakin o itfaiyenin olaya müdahalesi varsa yanan yansın mantığı ile çalışmaları inanın çok üzdü.allah tan can kaybı olmadı.tum kocaeli camiasına burdan olayın nasıl olduğunu yalansız eksiksiz anlatma gereği duydum.herkese geçmiş olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.