Husumetlisini günlerce takip edip pusuya yattı: Minibüse bindiği esnada silahla vurdu
Küçükçekmece’de kimliği belirsiz bir şahıs, husumetli olduğu şahsı günlerce takip ederek pusuya yattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını sprey boya ile boyayan saldırgan, sabah saatlerinde ise pusuda bekleyerek minibüse bineceği esnada husumetlisi Mehmet Mis’i sırtından vurdu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, günlerdir husumetlisi Mehmet Mis’i takip eden kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde olayın yaşandığı noktaya gelerek çevrede bulunan güvenlik kameraları sprey boya ile boyadı. Sabah saatlerinde ise her şeyden habersiz Mis, sürekli minibüse bindiği yere gelerek minibüs beklemeye başladı. Bir ara sokakta pusuda bekleyen silahlı saldırgan, minibüsüne bindiği esnada Mis’i koşarak sırtından vurdu.
Hastanede tedavisi devam ediyor
Silahlı saldırı sonrasında Mehmet Mis, vücuduna isabet eden mermi ile yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan Mis ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Eşinin yeni doğum yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mis’in tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
“Buralar Teksas’a döndü. Hiç iç açıcı değil “
Yaşanan saldırı anlarına şahit olan Maşallah Biçim isimli vatandaş, “Çocuğun biri yukardan koşarak gelip minibüse binen başka bir çocuğun ensesine ateş edip kaçtı. Ondan ziyade dün akşam gelip eczanenin kamerasına sprey sıkmış. Kapüşonlu biriydi. Planlı bir saldırıydı. Zaten planlı olmasa bunları yapmazdı. Eczanenin kamerasına sprey sıkıp saat kaçta minibüse bindiğini de çözmüş. Yaralıya buradaki halk müdahale etti. Kanamayı durdurmaya çalıştılar. Durumu çok kötü değildi. Öldü dediler ama baygındı. Ekipleri ben aradım. Ambulansta hızlı geldi. Bilinci yerindeydi vurulan çocuğun. İnsan heyecanlanıyor üzülüyor. Buralar Teksas gibi oldu. Hiç iç açıcı değil. Vurulduğu gibi düştü çocuk. Vurulduktan sonra da titredi çocuk. Minibüse tam bindiği anda vuruldu. Son kişi o kalmıştı. O da binerken vuruldu” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.