Pilot koltuğuna geçen minikler, çocuk bayramında hayallerini gerçekleştirdi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılında Kocaeli'de minik öğrenciler hayatlarının sonuna kadar unutamayacağı anlar yaşadı. Deniz Hava Komutanlığı'nda öğrencilere helikopterle gösteri uçuşu yapılırken, minikler pilot koltuğuna geçti. Gurur ve mutluluğu aynı anda yaşayan çocuklar hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılında minikler bayramı doyasıya yaşadı. Kocaeli'de Deniz Hava Komutanlığı'na davet edilen ilkokul öğrencileri, hayallerini gerçekleştirdi. Hayatlarında ilk defa helikopter gören çocuklar, heyecanlarını saklayamadı. İlk önce 351. Helikopter Hat Bakım Komutanlığı park sahasına götürülen miniklere hava araçlarıyla gösteri uçuşu yapıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, pilota el sallayarak gösteriyi izledi. Gösteri uçuşundan sonra öğrenciler süper kobra ve seahawk helikopterlerine bindirildi. Kokpite giren çocuklar kask takarak komutanlardan helikopterin nasıl çalıştığına dair bilgi aldı. Heyecandan nefesleri kesilen minikler, daha sonra Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Eğitim Simülatörü'ne (DUNKER) götürüldü. Öğrencilere denize düşen personelin temsili paraşütle kurtarma operasyonu simüle edildi. Ardından 301. Uçak Hat Bakım Komutanlığı park sahasına gelen çocuklar, burada deniz karakol uçaklarına bindirildi. Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ve komutanlarla fotoğraf çekinen çocuklar, hem gururlu hem de mutlu olduklarını belirtti.
"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM, ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
3. sınıfa gittiğini söyleyen Bulem Subaşı, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Daha önce hiç helikopter görmedim, çok güzel. Helikopteri uzaktan görünce hiçbir şey hissetmiyordum ama içine oturunca her şey çok değişiyor. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Hayalimi gerçekleştiriyorum, çok güzel bir duygu" diye konuştu.
"İNANILMAZ BİR DUYGU"
Mutluluktan gözleri parlayan 2. sınıf öğrencisi Hiranur Kaya, "Daha önce hiç helikoptere binmemiştim, inanılmaz bir duygu. Çok heyecanlı anlar. Büyünce doktor veya pilot olmak istiyorum. Herkesin 23 Nisan Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.
Elifnur Gül ise, "Helikopteri hiç bu kadar yakından görmedim. Hep havada görüyordum. Çok mutlu hissediyorum. Bir şeyleri öğrenmek benim için mutluluk verici. Teşekkür ederim Mustafa Kemal Atatürk, huzur içinde uyu" ifadelerini kulandı.
"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"
Kartepe Şirinsulhiye İlkokulu Öğretmeni Ferah Yıldız ise, "Öğrencilerimiz çok mutlu oldu, biz ise çok gururlandık. Burayı görmek heyecan verici. Çocukların helikopterin içine girmesi, kaskları takmaları heyecanlarını daha da arttırdı. Çok mutlu ve gururluyuz. Bize bu heyecanı tattırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.