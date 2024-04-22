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Adige Kültür Merkezi için bir araya geldi

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından inşaatı devam eden Kültür Merkezi binasına katkı sağlamak amacıyla dayanışma gecesi düzenlendi. Gece’ye Çerkez müzikleri ve halk dansları damgasını vurdu.

Adige Kültür Merkezi için bir araya geldi
Adige Kültür Merkezi için bir araya geldi
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Adige Kültür Derneği bünyesinde inşaatına başlanan Kültür Merkezi binası, yükselmeye devam ediyor. Kültür Merkezi’nin giderlerine katkı sağlamak üzere Düzce Adige Kültür Derneği tarafından Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde düzenlen geceye, Düzce Valisi Selçuk Aslan, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, Emekli Büyükelçi Hasan Ökten, Emekli Tuğgeneral Atilla Gökesağoğlu, 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan’ın annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan ile davetliler katıldı.

Gecede konuşma yapan Vali Selçuk Aslan; “Birkaç ay önce Adige Kültür Merkezimizin inşaatına destek vermek amacıyla buradayız. Köylerimizde kültürlerimizi, adetlerimizi devam ettirmek çok kolay oluyor. Ancak şehirleşme ile birlikte özgün kültürlerimizden üst kültür noktasında birbirimize benzer hale geliyoruz. Var olan kültürümüzü, özgünlüğümüzü devam ettirebilmek gelecek nesillerimize el verebilmek aktarabilmek adına şehirsel ortamlarda sivil toplum kuruluşları adeta can simidi oluyor. Adige Kültür Merkezini ben sivil toplum örgütü olmaktan ziyade ben kültürün devamı noktasında hizmet eden bir ocak olarak görüyorum. Bu ocakların tütmesine ihtiyaç var. Bu noktada da kültür merkezine ihtiyaç var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çerkez şarkılarını seslendiren ünlü isimler ile Çerkezlere özgü oyunları sergileyen halk dansları toplulukları sahne aldı.

Gecede elde edilen gelirlerin tümünün Düzce Adige Kültür Derneği’nin Kültür Merkezi inşaatında kullanılacak.

Adige Kültür Merkezi için bir araya geldi
Adige Kültür Merkezi için bir araya geldi
Adige Kültür Merkezi için bir araya geldi

Kaynak: İHA

# VAR, Milletvekili, hizmet

22 Nis 2024 - 13:55 İHA Düzce- Kültür Sanat --- Okunma

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