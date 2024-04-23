Engelli adamın 150 bin TL’sini yakan protokol
Antalya’da internetten 680 bin TL’ye anlaştığı aracı almak için Gaziantep’e giden yüzde 71 engelli vatandaş, karşı tarafla yaptığı protokole göre 130 bin lirasını kaparo verdiği aracının süresi gelmeden bağlandığını iddia etti. Protokole göre 20 bin lira peşinatı da ödeyip toplam 150 bin TL ödediğini savunan vatandaş, hem araçtan hem kaporadan oldu.
Çeşitli hastalıkları nedeniyle yüzde 71 engeli bulunan Hayrettin Serin (52), 17 Mart Pazar günü internetten bulduğu ve 680 bin TL karşılığında anlaştığı hafif ticari kamyoneti satın almak için Gaziantep’e gitti. Anlaştığı kişilere 130 bin TL peşinat veren Serin, borçları olduğu için noterden aracı kendi üzerine geçiremedi. Bunun ardından taraflar arasında protokol düzenlenerek araç Serin’e teslim edildi. Protokole göre 17 Mart’ta 130 bin TL kaparo veren Serin’in, 19 Mart’ta 20 bin TL, 17 Nisan’da ise geri kalan 530 bin TL’yi vermesi konusunda anlaşıldı. Araçla birlikte Antalya’ya dönen Serin’in aldığı araç için 28 Mart’ta yakalama kararı çıkartıldı, araç ise 7 Nisan’da bağlandı. 130 bine kaparoya ek olarak 20 bin TL’de elden verdiğini savunan Serin, karşı tarafın protokol gereği 19 Mart tarihinde ödenmesi gereken 20 bin TL’yi almadığı gerekçesiyle protokol süresinin tamamlanmadan hem parasından hem aracından olduğunu söyledi. Serin, olayı yargıya taşıyacak.
Aracın parasını engelli maaşıyla biriktirdiğini aktaran Serin, şunları söyledi: "Benim vademin günü gelmedi, daha zamanım vardı. Bu esnada benim haberim yokken aracımı alıp gittiler. Ben mağdurum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Engelli parasıyla yemedim içmedim biriktirdim. Bunu da oraya kaptırdık, içim yanıyor.”
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.