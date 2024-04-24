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Otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnunun kırıldığı öğrenilen şahıs hastaneye kaldırılırken, saldıran şahıs ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Olay, Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü, yolda husumetli olduğu şahıs ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Şahsın saldırdığı otobüs şoförünü burnu kırıldı. Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle sakinleştirdiği şahıs, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince karakola götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Burnu kırılan otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı olay, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, büfeden içecek aldıktan sonra yolun karşısına geçen otobüs şoförüne peşinden giden ve şahsın saldırdığı, çevredeki vatandaşların araya girerek olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Otobüs şoförünün kanlar içerisinde kaldığı ve bölgeye gelen polis ekiplerince saldırganın üzerinde yapılan aramanın ardından karakola götürüldüğü anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

# sevk, polis

24 Nis 2024 - 15:19 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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